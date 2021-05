Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La mossa del Milan: soldi e Hauge per De Paul

Il Milan si è mosso per Rodrigo De Paul, il nazionale argentino che ad Udine è un autentico trascinatore. Il prezzo fissato dalla famiglia Pozzo è rilevante: 40 milioni di euro. Ma in via Aldo Rossi contano di combinare una soluzione più abbordabile, inserendo nell’affare alcuni giovani rossoneri che nel club friulano possono trovare uno spazio significativo. La Gazzetta dello Sport spiega che c’è Jens Petter Hauge in cima alla lista di chi potrebbe rientrare nell’operazione. Altre opzioni sono i centrocampisti Tommaso Pobega e Marco Brescianini, che in questa stagione hanno giocato in prestito rispettivamente con Spezia ed Entella.

La nostra opinione: probabilmente il giocatore lascerà il Friuli, è pronto per fare il salto in una squadra più importante di quella bianconera. Alla piazza di Udine deve tanto, ma è desideroso di mettersi alla prova in un ambiente dove l’ambizione sia diversa dalla semplice salvezza in campionato. Vuole disputare le Coppe europee. L’Udinese ha preso atto della volontà del Milan, però si è riservata di dare una risposta più avanti. Sulle tracce di de Paul probabilmente il giocatore lascerà il Friuli, è pronto per fare il salto in una squadra più importante di quella bianconera. Alla piazza di Udine deve tanto, ma è desideroso di mettersi alla prova in un ambiente dove l’ambizione sia diversa dalla semplice salvezza in campionato. Vuole disputare le Coppe europee. L’Udinese ha preso atto della volontà del Milan, però si è riservata di dare una risposta più avanti. Sulle tracce di de Paul ci sono anche Inter, Juventus, Atalanta e squadre estere. Ovviamente il club bianconero attende tutte le offerte per poi prendere una decisione sperando in un’asta per guadagnare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello. L’argentino al Milan potrebbe prendere il posto di Hakan Calhanoglu, il cui contratto va in scadenza a giugno 2021 ed è ancora lontano dal rinnovo. Sa giocare come trequartista e dunque non avrebbe problemi nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. E in caso di cambio modulo, può anche agire da mezzala: in questa stagione ha realizzato 8 gol e 9 assist nelle 33 presenze collezionate tra Serie A e Coppa Italia. Ottimi numeri per l’ex Valencia che da poco è entrato nella scuderia di Mino Raiola.

Dybala resta a Torino con o senza rinnovo

Secondo quanto scrive Tuttosport, Dybala avrebbe già deciso sul suo futuro. Resterà alla Juventus a prescindere da tutto e tutti.

La nostra opinione: l'argentino ha il contratto in scadenza tra un anno e dal suo punto di vista la questione del rinnovo non è vicino a sbloccarsi perché le parti non si sono più aggiornate dall'ultimo incontro. Senza un rinnovo firmato, la Juventus non sarà certo nelle condizioni di tirare tanto la corda sul prezzo del cartellino e dunque avrà probabilmente lei stessa interessa a provare a reimbastire i discorsi più avanti. Separarsi, non conviene neanche a Dybala: sarebbe poco saggio lasciare Torino ora, in un momento di crisi generale e di buio.

Pirlo: "Dybala? Suo futuro lo vedo alla Juventus"

Donnarumma, la Juve non molla

Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Gigio Donnarumma . Su di lui c'è sempre l'attenzione della Juventus e nello specifico si spiega l'incontro avvenuto mercoledì scorso a Milano con l'agente del calciatore.

La nostra opinione: per avere speranze di chiudere l'operazione occorre assolutamente centrare l'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. In seconda battuta, sarebbe opportuno trovare una sistemazione a Szczesny che ha alcune richieste in Premier League. Se la Juve non molla Donnarumma, dall'altra parte l'offerta di rinnovo rossonera è completamente congelata, dato che non soddisfa né lui né il suo agente Mino Raiola.

Donnarumma non rinnova: 5 nomi caldi per la porta del Milan

