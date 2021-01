L'arrivo di Pochettino al PSG cambia inevitabilmente le gerarchie dell'attacco dei parigini. Ok Neymar e Mbappé, si sogna Messi, ma che fine farà Ángel Di María? L'argentino, arrivato in Ligue 1 nel 2015, ha alternato prestazioni super ad altre totalmente da dimenticare e il PSG non sembra disposto a rinnovargli il contratto a certe cifre (percepisce 13,2 milioni l'anno). Di María è uno di quei giocatori che andranno in scadenza nel 2021 e c'è già chi ci ha fatto un pensierino: la Juventus, secondo France Football.