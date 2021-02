Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Lautaro: "Rinnovo con l'Inter, rimarrò qui a lungo" IERI A 07:28

Dybala al PSG: scambiato Icardi con la Juventus

Il PSG ci aveva già provato, e nell'estate del 2021 potrebbe costare di meno. Leonardo e il club parigino credono ancora tantissimo a Dybala anche se, tra fine 2020 e inizio 2021, la Joya si è un po' spento tra covid, infortuni e bega rinnovo di contratto. Il PSG farà leva sulla Juventus considerando che l'attaccante non ha ancora prolungato l'attuale accordo fino al 2022. Secondo todofichajes.com verrà proposto uno scambio alla Juve, con Icardi utilizzato come pedina per arrivare al classe '93.

La nostra opinione: un po' difficile che il PSG si sbarazzi così facilmente di Icardi. Non che l'argentino sia insostituibile, ma - al netto di avere Mbappé e Neymar - serve sempre mantenere in rosa una prima punta di ruolo. C'è Moise Kean verrebbe da dire, ma l'ex Juventus è solo in prestito dall'Everton. Ad oggi è una modalità molto difficile da applicare per arrivare a Dybala.

Nkoulou al Manchester United?

Il difensore del Torino l'ha annunciato: salvezza con i granata, ma poi addio a fine stagione. Nkoulou è in scadenza di contratto e non rinnoverà col Torino, con la voglia di approdare in Premier League. Secondo Tuttosport si è già fatto avanti il Leeds United di Bielsa (che l'ha già allenato ai tempi di Marsiglia), ma ci sarebbero stati dei contatti anche con il Manchester United.

La nostra opinione: Nkoulou al Manchester United? Difficile, ma comunque fattibile. È un difensore che si è fatto conoscere a livello internazionale, anche se potrebbe non essere la prima scelta dei Red Devils. Più facile l'approdo al Leeds, considerando la conoscenza di Bielsa che vuole portarlo a tutti i costi “a casa”.

Bayern Monaco su Koulibaly

Dopo essersi assicurato Upamecano, il Bayern è comunque alla ricerca di un altro centrale difensivo. Non partirà solo Alaba: in scadenza a giugno c'è anche Jérôme Boateng. Ecco che la società bavarese ha puntato Koulibaly, ma - ad oggi - il difensore senegalese viene valutato 'solo' 45 milioni.

La nostra opinione: è quasi inutile presentare un'offerta a certe cifre. De Laurentiis afferma sempre di aver 'tenuto' e di non aver ceduto il centrale senegalese con offerte di 80-90 milioni. Ok che le ultime due stagioni non sono state fenomenali, ma il Napoli non dirà mai sì ad una cessione di Koulibaly a 'soli' 45 milioni.

Gattuso: "Napoli abituata bene. Ora mettiamoci i tappi"

Calciomercato 2020-2021 Benitez: "Il Napoli? Lo seguo ancora, ma non mi esprimo" 24/02/2021 A 18:20