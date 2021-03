Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ronaldo torna a Madrid?

Ha del clamoroso l'indiscrezione riportata da Marca questa mattina: il super agente Jorge Mendes sarebbe intenzionato a riportare Cristiano Ronaldo a Madrid e avrebbe già manifestato questa intenzione direttamente ai vertici Merengues. Il primo a diffondere il "rumor" è stato Josep Pedrerol della popolare e autorevole trasmissione spagnola "El Chiringuito".

La nostra opinione: "Bombazo" dalla Spagna che raccogliamo e riportiamo questa mattina, sicuramente uno scenario non da escludere a priori. Già, perchè la Juventus è credibile lavori sottotraccia per preparare una "exit strategy" dalla "zavorra economica" CR7. E Madrid è il feudo di Cristiano, dopotutto...

CR7 out: servono 29 milioni per non fare minusvalenza

Secondo il Corriere dello Sport si allontana l’ipotesi di un rinnovo del contratto che lega Cristiano Ronaldo alla Juventus, ad avvalorare le voci di corridoio spagnole. Calcolatrice alla mano, servono 29 milioni per evitare una minusvalenza sul mercato: non mancano ovviamente le pretendenti ma in tempi di Covid non è un’operazione (in uscita) banale. E poi c’è quel contrattone da 31 milioni a stagione…

La nostra opinione: è alquanto paradossale la questione ma la Juventus deve quantomeno pensare di fare un passo oltre Cristiano Ronaldo perché il bilancio del triennio è spietato in questo senso. Il fuoriclasse portoghese non è stato certo un flop ma la dirigenza bianconera non è mai stata in grado di costruire rose all’altezza, anche perché “gravata” dalla presenza a bilancio del calciatore più oneroso al mondo. Urgono serie riflessioni.

Juve, linea verde

Impazza il tema rifondazione Juventus e Tuttosport in questo senso riporta le parole di John Elkann: “Juve giovane per costruire il futuro”. Ecco i nomi in entrata per il quotidiano torinese: Nuno Mendes, Locatelli e Aouar.

La nostra opinione: SI tratta evidentemente di nomi papabili e già in circolazione da settimane: al netto del fantamercato è evidente che la Juve debba rifarsi il look e dotarsi di un centrocampo credibile per poi avere una propria identità di squadra.

