L'Hertha, che nelle stesse ore ha preso anche un altro centrocampista come il serbo Nemanja Radonijc dal Marsiglia, mette dunque a segno il colpo. Khedira era stato accostato a diverse destinazioni, in particolare in Premier League, ma nessuna di queste rappresenterà la sua destinazione. I tedeschi non hanno precisato la durata del contratto sottoscritto dall'ormai ex bianconero, che comunque arriva a Berlino a titolo definitivo. Khedira indosserà la maglia numero 28.

"L'Hertha ha fatto grandi sforzi per ingaggiarmi e mi ha offerto l'opportunità di tornare in Bundesliga. Le sono grato e, sinceramente, non vedo l'ora che arrivi il momento in cui indosserò la maglia bianca e blu in campo per la prima volta. Mi sento benissimo fisicamente e vorrei far tesoro dell'esperienza che ho acquisito negli ultimi anni per aiutare la guidare la squadra al successo".