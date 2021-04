Dybala è più forte anche degli infortuni e lo ha dimostrato. Ancora una volta ha dimostrato il suo impegno e la sua qualità. Nel momento in cui l'allenatore lo ha inserito in campo si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta: è entrato bene e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da Champions". Con queste parole, rilsciate a tuttojuve.com, il procuratore di ". Con queste parole, rilsciate a tuttojuve.com, il procuratore di Paulo Dybala , Jorge Antun, parla del momento della Joya, decisivo mercoledì sera nel recupero contro il Napoli con il bellissimo gol che ha consentito alla Juventus di portarsi sul 2-0 prima del rigore nel finale di Insigne per il definitivo 2-1.

"Il futuro? Ora Paulo vuole solo giocare"

Tuttavia il futuro di Dybala è tutt'altro che certo. La trattativa per il rinnovo di contratto con la Juventus, infatti, è ancora in alto mare. I bianconeri offrono all'argentino, il cui accordo attuale scade il 30 giugno 2022, un ingaggio annuale da 10 milioni di euro bonus compresi: una cifra ritenuta troppo bassa dal giocatore. "Il rinnovo di contratto? Pensiamo al presente - taglia corto Antun -. Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione, lui è un gladiatore e non si arrenderà mai".

