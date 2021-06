Sportmediaset, su Leonardo Bonucci e Dejan Kulusevski suonerebbero sirene inglesi. Nonostante l'avventura di Secondo quanto riportato da, su Leonardo Bonucci e Dejan Kulusevski suonerebbero sirene inglesi. Nonostante l'avventura di Fabio Paratici al Tottenham non sia ancora ufficialmente iniziata, l'ex ds della Juventus avrebbe fatto i nomi del difensore della Nazionale e dello svedese ex Parma alla dirigenza di patron Levi. Il primo, sembra arrivato a fine corsa coi bianconeri, lo svedese classe 2000, invece, arrivato con l'etichetta del fuoriclasse in erba, non ha reso completamente secondo le aspettative.

Leonardo Bonucci (Juventus) Credit Foto Getty Images

Kulusevski: occorre rientrare nell'ingente investimento dell'anno scorso

Approfondendo ulteriormente la questione, Kulusevski potrebbe in effetti non fare parte del progetto tecnico "Allegri-bis", per quanto un'operazione di mercato a suo riguardo dovrebbe essere trattata con le pinze in casa Juventus per giustificare il forte investimento sullo svedese di origini macedoni effettuato non più tardi della passata stagione e pari a 40 milioni di euro.

Dejan Kulusevski Credit Foto Getty Images

Bonucci "ideale" nella difesa a tre degli Spurs

Bonucci, d'altro canto, oltre a non aver brillato nell'ultima stagione sotto la guida di Andrea Pirlo, potrebbe fare il caso della difesa degli Spurs, da tempo abituata ad esprimersi con la difesa tre. Il centrale ciociaro ha specificato, in ritiro "pre" Europei con la Nazionale, di non essere assolutamente distratto dalle voci di calciomercato e di essere completamente focalizzato, attualmente, sugli obiettivi degli Azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini.

