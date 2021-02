Nell'immediato prepartita della sfida contro il Crotone, Paratici spiega il perché Morata e altri giocatori siano un po' sottotono nell'ultimo periodo. Grande lodi invece a Federico Chiesa che ha dimostrato di essere subito da Juve, non una cosa facile per tutti i giocatori. Poi su Dybala non si sbilancia. Il rinnovo è un capitolo che non si risolverà a breve. L'offerta c'è, tocca all'entourage del giocatore decidere che fare.

Vincere per ripartire dopo il Porto?

Le partite bisogna sempre vincerle e affrontarle con un certo tipo di mentalità. Stasera faremo un'ottima partita, non dobbiamo pensare a chi affrontiamo, ma a come lo facciamo

Solo panchina per Morata?

Giochiamo moltissimo, non è facile mantenere il ritmo costante. Nel caso di Morata hanno inciso due-tre piccoli fattori, questo gli ha impedito di allenarsi regolarmente. Così perdi un po’ la condizione, ma è un giocatore di grandissimo livello. La sua carriera parla per lui, è un ragazzo straordinario. Adesso tornerà ad essere nella condizione per dare una mano nel finale di stagione. È la stessa situazione di Dybala, lo abbiamo avuto pochissimo

Dybala?

Dybala ha ancora qualche problemino, è su un’altalena. Alcuni giorni sta un po’ meglio, altri sta un po’ peggio. Mercoledì sembrava più avanti, poi ha risentito un po’ di dolore e di conseguenza non è a disposizione

Ma sul rinnovo di contratto?

Rinnovo contrattuale ne stiamo parlando, continuiamo a parlarne nei prossimi giorni e mesi

Chiesa invece sta facendo bene

Sta facendo molto bene, e pensavamo che fosse questo giocatore. Un giocatore da Juventus. Poi è chiaro che non è facile esserlo immediatamente, è sempre difficile giocare con una maglia pesante come quella della Juve, del Real o del Barcellona. Abbiamo Chiesa, McKennie, Demiral, si affacciano a un palcoscenico in cui ci sono le prime dieci squadre d’Europa. Non è facile esprimersi a livello tecnico in poco tempo. Le pressioni sono maggiori, le responsabilità anche

Pirlo: "Dybala deve darci gol e garantirci salto di qualità"

