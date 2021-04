Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, CR7 in bilico se torna Allegri

La Gazzetta dello Sport prova a ipotizzare la Juve del futuro con il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. I segnali ci sono: ieri Aldo Dolcetti, fidato collaboratore del tecnico livornese, ha postato su Instagram il disegno di una zebra stilizzata e il suo mentore, Giovanni Galeone ha detto a Radio Bianconera che non esclude un ritorno in bianconero. La Rosea abbozza le manovre di un Allegri-bis: Dybala al centro del progetto, Cristiano Ronaldo sacrificabile, rivoluzione con il ricambio di 6-7 giocatori e ritorno di Moise Kean.

La nostra opinione: suggestioni con una parte di verità. Il presente della Juve si chiama "volata Champions". Senza l'obiettivo minimo, ovvero il quarto posto, si assisterà verosilmente ad un reset totale. E a quel punto ogni più rosea previsione si dovrebbe cestinare.

Il Milan blocca Maignan

Corriere dello Sport, l’accordo c’è già sulla base di 13-14 milioni di euro con la società francese, ma l’affare si concretizzerà solamente se Donnarumma non dovesse prolungare. Gianluigi Donnarumma è ormai ai ferri corti con i tifosi del Milan a causa della telenovela del rinnovo e del saluto fin troppo affettuoso con Pepe Reina nel post-partita di Lazio-Milan. A preoccupare la dirigenza rossonera, invece, sono i silenzi del portiere davanti alle offerte presentate negli ultimi mesi. Maldini e Massara hanno messo sul piatto 8 milioni di euro e anche la possibilità di una clausola di 30 milioni che permetta di liberarsi facilmente l’anno prossimo in caso di mancata Champions. Eppure la risposta ad ora è stata negativa. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe che Gigio prendesse posizione in questa storia, ma niente. Nel frattempo ha praticamente bloccato Mike Maignan, 25enne estremo difensore del Lilla . Secondo il, l’accordo c’è già sulla base di 13-14 milioni di euro con la società francese, ma l’affare si concretizzerà solamente se Donnarumma non dovesse prolungare.

La nostra opinione: dove può andare Donnarumma? Il Psg si è tirato fuori dalla corsa e il rinnovo di Keylor Navas è stato il segnale più chiaro. Dunque la Juventus resta la vera grande pretendente del portiere rossonero e ha fiutato l’affare del parametro zero ormai da mesi. Mino Raiola è in costante contatto con la dirigenza, ma ci vogliono 100 milioni lordi (lo stipendio di Gigio per i prossimi 5 anni) e la cessione di Szczesny. E la qualificazione alla prossima Champions. Tutto ancora in bilico, dunque.

Milan, senza Champions Pioli rischia

Dietro al 2020 strepitoso del Milan c'era sicuramente l'ottimo lavoro in panchina di Stefano Pioli. Ma ora anche lui rischia in questo finale di stagione: l'allenatore deve consolidare il suo lavoro e, in vista della prossima stagione, conquistare una conferma che fino a qualche settimana fa sembrava essere scontata. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che per farlo "basterà" arrivare tra le prime quattro e conquistare il pass per la prossima Champions. La Rosea riporta anche che la proprietà non hai mai messo in discussione il tecnico parmense.

La nostra opinione: il crollo verticale delle ultime settimane è responsabilità anche di Stefano Pioli che ha gestito il gruppo alla grande nell'ultimo anno, ma ora deve concretizzare. Se non arrivasse il quarto posto (è stato sfiorato da Rino Gattuso per un solo punto nel 2018/19) sarebbe una stagione fallimentare.

