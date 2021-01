Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve-Scamacca, assalto finale

La Juve stringe i tempi per Gianluca Scamacca. Entro 48 ore Fabio Paratici conta di dare l’assalto finale all’attaccante del Sassuolo, ora in prestito al Genoa. Anche nella giornata di lunedì ci sono stati numerosi contatti, ma Giovanni Carnevali, a.d. neroverde, tiene duro. Tuttavia il giocatore e il suo agente, Paolo Paloni, sono a loro volta in pressing e la partita è ormai alla fase finale. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri offrono 22 milioni di euro con un diritto di riscatto, mentre la società emiliana appare soddisfatta della quotazione ma chiede una soluzione con un obbligo di riscatto.

La nostra opinione: col passare dei giorni la Juve ha alzato l'asticella nella trattativa, un segnale inequivocabile sulla volontà di portare a Torino il 22enne romano e di regalare a Pirlo un'alternativa in attacco per la volata Scudetto e la Champions. L'ok definitivo del Sassuolo è (solo) questione di ore.

Napoli, Gattuso ha le ore contate

Vincere (e convincere) contro lo Spezia in Coppa Italia e il Parma in campionato per allontanare i fantasmi dell'esonero. E' questo l'obiettivo di Rino Gattuso, dopo le telefonate perlustrative di Aurelio de Laurentiis all'ex Rafa Benitez per un clamoroso ritorno sulla panchina del Napoli. Una tregua silenziosa, dunque, come scrive la Gazzetta dello Sport. Il ruolino di marcia degli azzurri non è dei più esaltanti: 8 k.o. stagionali tra A, Europa League e Supercoppa e -9 dalla vetta (con una partita in meno) al giro di boa, ma il gruppo è dalla parte dell'allenatore. Per questo ADL vuole aspettare.

La nostra opinione: a Gattuso serve una svolta dal punto di vista tattico. Il tecnico calabrese non ha cambiato approccio dopo l'infortunio e la conseguente lunga assenza di Osimhen, giocatore fulcro del gioco del suo Napoli. Petagna non è riuscito a compensare la sua esplosività e il forfait di Mertens e la positività di Fabian Ruiz hanno solo peggiorato la situazione. Con Spezia, Parma e Genoa (tre partite sulla carta alla portata dei partenopei), Ringhio dovrà stupire ADL e tifosi con nuove soluzioni e, soprattutto, con vittorie, altrimenti l'esonero sarà inevitabile.

Dzeko-Fonseca, è gelo

"Dzeko, per ora niente sbocchi. La Roma proverà anche la via del dialogo". Questo il titolo che Il Messaggero dedica ai giallorossi. Fosse per Fonseca sarebbe già stato ceduto, ma mancano reali pretendenti in Italia e anche all'estero fatica a materializzarsi l'interesse. Da lunedì sera il centravanti se non troverà una sistemazione sarà costretto a provare a riavvicinarsi e ci sono già le prove di dialogo. In caso di cessione la formula più probabile è il prestito secco per i prossimi 4 mesi con le ultime 48 ore di mercato che saranno decisive per il suo futuro.

La nostra opinione: il club giallorosso non può permettersi di tenere un giocatore da 7,5 milioni a stagione in panchina o addirittura fuori rosa. Situazione che sembra consigliare a tutti una certa cautela nella gestione del rapporto tra il tecnico e l'attaccante con l'obiettivo principale di ricomporre la frattura. Anche perchè in attacco Dzeko, assieme Mkhitaryan, è l'unico giocatore a fare davvero la differenza in casa Roma.

