Calcio

Calciomercato: Juventus-Scamacca, si va a oltranza; pazza idea Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter

CALCIOMERCATO - Nuovo incontro tra Paratici e Carnevali, ad del Sassuolo, per discutere l'affare riguardante l'attaccante attualmente in prestito al Genoa. Pazza idea di scambio tra Inter e Roma: Alexis Sanchez per Edin Dzeko, che non ricuce i rapporto con Fonseca. Malcuit ufficiale dal Napoli alla Fiorentina. Tomori già pazzo del Milan.

