Intervenuto ai microfoni della trasmissione Mediaset "Tiki Taka", il ds del Sassuolo Andrea Carnevali ha fatto il punto su Gianluca Scamacca, diventato col tempo il più papabile "vice-Morata" alla Juventus. Aurelio De Laurentiis, infatti, non vuole scendere sotto i 16 milioni per Arkadiusz Milik, nonostante il giocatore, a giugno, esaurirà il proprio contratto col Napoli (praticamente raggiunto, per l'estate, l'accordo tra il giocatore e i bianconeri); Fernando Llorente, quindi, è bloccato da Gattuso, mentre Graziano Pellé non convince. Scamacca, che lo scorso 1° gennaio ha compiuto 22 anni è in prestito al Genoa proprio dal Sassuolo e col Grifone ha già mostrato ottimi numeri dopo la bella stagione ad Ascoli.