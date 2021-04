Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus: tutti rischiano senza il 4° posto

Il Tuttosport lancia l'allarme in casa bianconera : non solo Andrea Pirlo, anche parte della dirigenza potrebbe saltare in caso di mancato raggiungimento del 4° posto, buono per la prossima Champions League.

La nostra opinione: Parlano i numeri: nelle ultime sette partite, la Juventus ha raggranellato 2 sconfitte, 2 pareggi e 3 sole vittorie. Inoltre come ricorda Tuttosport la Juve ha perso addirittura 14 punti con le squadre della seconda parte della classifica, quanti ne basterebbero per essere davanti all'Inter. Un punto contro Benevento, un punto con la Fiorentina. Evidentemente Andrea Pirlo sarà sulla graticola, anche se alla fine raggiungerà l'agognata Top 4: "Le aspettative iniziali erano diverse, non ho svolto il mio lavoro come avrei dovuto". La domanda da farsi a questo punto è: Chi ha messo Pirlo sulla panchina della Juve? Al momento la proprietà ha confermato sia Andrea Agnelli che Paratici, ma i contratti della dirigenza sono in scadenza al 30 giugno. Certo, c'è ancora tempo, ma anche di vedere una mini-rivoluzione ai piani alti.

La Roma ha deciso: addio Fonseca, dentro Sarri

Secondo il Corriere dello Sport, siamo già alla fumata bianca tra la Roma e Maurizio Sarri: a ore l'incontro con Ramadani, l'agente del tecnico. Scelta fatta e progetto già avviato, anche se l'ufficialità arriverà solo quest'estate.

La nostra opinione: Scelta molto strana quella di andare un nuovo allenatore Scelta molto strana quella di andare un nuovo allenatore alla vigilia di una storica doppia semifinale di Europa League: : evidentemente la Roma aveva già optato per il cambio di allenatore a prescindere dal raggiungimento della stessa. Il CorSpor ci spiega anche i motivi di questa scelta: quello di Sarri sarà un progetto a lungo termine che valorizzi anche il gruppo di giovani a disposizione, che potranno crescere tra le mani di un allenatore ormai di profilo internazionale ma che si è fatto dal basso. A Sarri, secondo la ricostruzione, la rosa della Roma piace molto anche se manca qualche tassello: un portiere, un attaccante, un terzino destro e un regista. Tra i giocatori da valorizzare indubbiamente Zaniolo, Pellegrini e anche Under, al rientro alla base dopo il prestito. Il piano insomma sembra già ben delineato.

Incastri di mercato: Ilicic al Milan, Calhanoglu alla Juve?

Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, il Milan potrebbe seriamente pensare a Josip Ilicic dell’Atalanta per la prossima stagione. I rossoneri potrebbero a quel punto lasciar partire Hakan Calhanoglu, che piace alla Juventus.

La nostra opinione : Il Milan fa bene a provarci per : Il Milan fa bene a provarci per Ilicic, ne avevamo già parlato : è vero, lo sloveno ha un profilo un po' diverso a quello che solitamente Massara e Maldini cercano sul mercato: ha 33 anni, ma se l'Atalanta dovesse decidere di privarsene, non costerebbe un patrimonio. Il clan rossonero punta a fare un'operazione simile a quella portata a termine dal Siviglia per il Papu Gomez. 4-6 milioni di euro e 1,8-2 di contratto al giocatore. Visto che negli ultimi tempi i rapporti tra Gasperini e Ilicic non sono idilliaci (anche domenica è partito dalla panchina contro il Bologna), il margine di manovra sembra esserci, anche perché l'Atalanta nel suo ruolo è molto coperta con Ruslan Malinovskyi e Aleksey Miranchuk.

