Sergio Agüero lascerà il Manchester City a fine stagione. L'attaccante argentino ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club britannico, con lo stesso City che punta a qualcosa di nuovo visto i tanti infortuni dell'argentino nell'ultima parte della sua carriera. Il Manchester City ha dato quest'oggi l'annuncio, ringraziando però El Kun per quanto fatto in questi anni. Tanto per intenderci, Agüero ha vinto con il City 4 volte la Premier League, 3 volte il Community Shield, 5 volte la Coppa di Lega e una FA Cup. A cui si aggiunge anche la classifica marcatori della Premier nel 2015. Non male. E ora quale futuro per l'argentino?

Agüero è anche il miglior marcatore nella storia del City con 257 gol in 384 presenze. L'attaccante argentino spera ovviamente di aumentare il proprio bottino e il City sta già organizzando una bella festa per l'ultima partita casalinga che ci sarà contro l'Everton all'Etihad Stadium. Con la speranza di avere migliaia di tifosi allo stadio...

Il contributo di Sergio al Manchester City negli ultimi 10 anni non può essere sopravvalutato. La sua leggenda rimarrà impressa in modo indelebile nei ricordi di tutti coloro che amano questo club e, forse, anche di coloro che amano semplicemente il calcio. Non è ancora il momento delle parole e dei discorsi di addio. C'è ancora molto da fare nel resto del tempo che abbiamo con Sergio e attendiamo con impazienza il suo contributo alle sfide che ci attendono.. Nel frattempo, è per me un grande piacere annunciare che chiameremo un artista per la creazione di una statua di Sergio all'Etihad Stadium insieme a quelle in costruzione per Vincent Kompany e David Silva. E non vediamo l'ora di poter dare a Sergio un degno addio a fine della stagione. [Khaldoon Al Mubarak, presidente Manchester City]

E adesso? Juventus nel suo futuro?

Ma adesso c'è il via delle speculazioni sul futuro di Agüero. Dove andrà a finire il classe '88? Si era parlato anche di Inter in passato, come possibile sostituto di Lautaro Martinez, ma con il 'Toro' vicinissimo al rinnovo, non sarà Milano la nuova casa di Agüero. Nelle ultime settimane, però, si è parlato con insistenza di Juventus. Morata non basta e Cristiano Ronaldo ha bisogno di una spalla. La scelta sembra essere quella tra Agüero e Moise Kean. In vantaggio proprio l'argentino che arriverebbe a parametro zero, mentre l'ex in questione viene valutato più di 40 milioni. E poi, sullo sfondo, c'è sempre il Barcellona di Messi. Sì perché Laporta vuole convincere il numero 10 al rinnovo col Barça, utilizzando anche il possibile ingaggio di Agüero - amico di Messi - come incentivo alla firma del rinnovo.

