Calcio

Calciomercato: Juventus, si lavora per Milik già a gennaio; Spalletti opzionato ct del Cile

Chi sarà il vice-Morata? Accordo totale per giugno tra il club bianconero e il centravanti polacco in scadenza col Napoli. Si lavora, tuttavia, per averlo già a gennaio alla corte di Pirlo. Le alternative sono Llorente e Giroud. Spalletti opzionato ct del Cile mentre Edgar Davids è il nuovo tecnico dell'Olhanense (terza serie portoghese).

00:01:00, 2118 Visualizzazioni, 04/01/2021 A 19:14