Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juventus insiste per Gabriel Jesus

La Juventus accelera le operazioni per Gabriel Jesus. Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero individuato nel 24enne attaccante brasiliano del Manchester City il rinforzo ideale per l'attacco. Si lavora sul prestito. L'operazione potrebbe perfezionarsi a prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo. Allegri avrebbe già dato il suo benestare.

La nostra opinione. L'abbiamo già detto più volte ma è utile ripeterlo: la Juventus ha tra le sue priorità di mercato la ricerca di un centravanti di spessore, in grado di garantire un consistente bottino di gol. Il profilo di Gabriel Jesus offre ampie garanzie. Ed è giusto pensare in ottica futura a prescindere da quello che succederà sul fronte CR7. La nuova Juve sembra avere le idee chiare.

Inter, idea Raspadori

Secondo il Corriere dello Sport l'Inter si starebbe cautelando in caso di addio di Lautaro Martinez. I nerazzurri seguono con particolare interesse Giacomo Raspadori, il 21enne attaccante del Sassuolo che si è meritato la convocazione alla fase finale di Euro 2020. Il prezzo sarà una discriminante, ma la candidatura di Raspadori è da tenere in grande considerazione. In calo, invece, le quotazioni di Muriel.

La nostra opinione. Raspadori è senza dubbio uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti del momento. Tuttavia, da qui a dire che basterebbe lui per colmare l'assenza lasciata dalla partenza di Lautaro Martinez ce ne passa. Scommessa intrigante, ma l'Inter ha bisogno anche di altro in attacco.

Milan: ecco l'offerta per Adli

Secondo Tuttosport il Milan avrebbe formulato la prima offerta per Amine Adli, 21enne attaccante francese del Tolosa: 10 milioni più bonus. Il suo nome convince l'intera dirigenza rossonera. C'è ottimismo anche sul ritorno di Brahim Diaz: si lavora per chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

La nostra opinione. Da Giroud ad Adli, il Milan pensa all'attacco a 360 gradi. Un centravanti è fondamentale in vista della prossima stagione e puntare, oltre che sull'esperienza, anche su un giovane di prospettiva, non è affatto un'idea malvagia. Anzi. Detto questo, Adli è tutto da scoprire e sarebbe naturalmente da testare in un campionato duro come il nostro.

