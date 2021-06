, sempre più vicino al PSG secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe infatti tornare in Italia già dalla prossima stagione. Un'indiscrezione clamorosa, che avrebbe dell'incredibile, quella fatta rimbalzare in mattinata dall'Equipe sul portiere italiano Gianluigi Donnarumma, al momento impegnato con la Nazionale del CT Mancini negli ultimi giorni di ritiro prima dell'Europeo. Il portiere rossonero

Dopo un incontro con Mino Raiola, i dirigenti parigini avrebbero infatti trovato un accordo di massima con il portiere azzurro, per un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione. Il club di Parigi non vuole farsi lasciar scappare la chance di mettere sotto contratto un portiere giovane e di grande talento come Donnarumma, che potrebbere difendere la porta del PSG per gli anni a venire.

Donnarumm Credit Foto Getty Images

Calciomercato 2020-2021 Donnarumma al PSG: quanto risparmia il Milan? UN' ORA FA

Proprio così, perchè sotto la Tour Eiffel, la titolarità di Keylor Navas per la prossima annata non sembra essere in discussione, con Donnarumma che verrebbe girato in prestito per dodici mesi, per giocare con continuità. Tra le squadre in pole per accaparrarsi eventualmente il classe 1999, ci sarebbe la Roma del neo-tecnico Josè Mourinho, in trattativa con Rui Patricio e alla disperata ricerca di un estremo difensore affidabile per la prossima stagione.

L'operazione, che avrebbe del clamoroso, potrebbe dunque riportare Donnarumma in Italia in maglia giallorossa, con Mourinho che troverebbe un innesto di assolutà qualità per la prossima stagione. Di mezzo, tuttavia, c'è da disputare un Europeo che, qualora Gigio dovesse giocare da protagonista, potrebbe ulteriormente ribaltare tutte le valutazioni fatte su quella che si preannuncia essere la trattativa dell'estate.

un'annata di alti e bassi della coppia Pau Lopez-Mirante, possono tuttavia tornare a sognare in vista della prossima stagione, con la dirigenza che ha individuato nel ruolo dell'estremo difensore una delle urgenze maggiori della rosa. Rui Patricio, al momento, I tifosi giallorossi, dopo, possono tuttavia tornare a sognare in vista della prossima stagione, con la dirigenza che ha individuato nel ruolo dell'estremo difensore una delle urgenze maggiori della rosa. Rui Patricio, al momento, nonostante qualche milione di differenza nelle prime valutazioni con il Wolverhampton , sembrerebbe essere la pista più facilmente percorribile, con Donnarumma che resterebbe il sogno nel cassetto. Con Mourinho e Mino Raiola di mezzo, però, mai dire mai...

Da Donnarumma a Lukaku: la Top 11 del campionato

Calciomercato 2020-2021 Inter, idea Caicedo come vice-Lukaku: Inzaghi approva 2 ORE FA