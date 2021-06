Cosa farà da grande Lionel Messi? Domanda lecita, visto che la Pulce tra pochi giorni compirà 34 anni e deve discutere il suo ennesimo rinnovo di contratto con il Barcellona, club che ha rischiato di lasciare la scorsa estate ma che ora rimane sempre di più nel suo futuro.

"Io e David Beckham ci stiamo lavorando seriamente. La nostra ambizione è di portare qui i migliori giocatori e Leo è un talento generazionale, forse il migliore di tutti i tempi. Sono ottimista che possa giocare con la maglia dell'Inter Miami".

Queste le parole pronunciate da Jorge Mas, proprietario dell'Inter Miami, squadra della MLS in cui militano anche Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi. "Il suo arrivo coronerebbe la carriera del più grande calciatore della nostra generazione e si sposerebbe con le nostre ambizioni: vogliamo costruire una squadra di valore mondiale".

Contratto di 10 anni con il Barcellona

Messi e il Barcellona dicevamo, ma gli Stati Uniti potrebbero anche starci. Sì, perché secondo le ultime ricostruzioni, Leo potrebbe firmare un contrattone di 10 anni con i blaugrana così composto: due anni sul campo, ancora con la fascia al braccio, poi due stagioni in MLS (e qui ecco entrare in campo l'Inter Miami), poi ancora Barcellona, con un ruolo da socio strategico e ambasciatore del Barça nel mondo. E il cerchio si chiude per tutti.

