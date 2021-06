Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 PSG disposto a tutto per Hakimi: l'Inter incassa 80 milioni? 01/06/2021 A 21:52

Inter, fascia da cambiare

Secondo il Corriere dello Sport la cessione di Hakimi è inevitabile tanto quanto la ricerca di qualcuno che possa sostituirlo. Il candidato numero 1 sarebbe Emerson Royal, 22enne del Barcellona appena rientrato dal prestito al Betis Siviglia, nonostante il giocatore abbia già espresso la volontà di imanere in blaugrana.

La nostra opinione: se ne parla talmente tanto che ormai la cessione di Hakimi sembra davvero cosa fatta. E’ chiaro che se la squadra vuole mantenere un buon livello deve comunque trovare un sostituto all’altezza, quindi è possibile che il club nerazzurro, prima di decidere, vagli altre opzioni.

Milan, obiettivo rinforzi in vista dela Coppa d’Africa

Per Tuttosport all’orizzonte (ossia a gennaio) si prospetta un problema da risolvere: la Coppa d’Africa che si porterà via Kessie e Bennacer. L’ivoriano e l’algerino sono due pilastri del centrocampo rossonero e il ritorno di Pobega potrebbe non bastare.

La nostra opinione: le valutazioni a lungo termine sono tante da fare. Con gli Europei che incombono è utile che i club mettano in conto qualche infortunio e la variabile della Coppa d’Africa va tenuta d’occhio sicuramente già ora, se si vogliono avere giocatori integrabili in rosa quando i titolati non ci saranno. Il Milan fa bene a guardarsi in giro già ora senza aspettare gennaio.

Ribery, ultimantum alla Fiorentina

Per la Gazzetta Sportiva Franck Ribery e la Fiorentina sono alla resa dei conti: il giocatore è disposto a un tagio di stipendio, inserendo però dei bonus, prolungando il contratto di un altro anno. Ma la Fiorentina tentenna e così il francese dà tempo al club di Commisso una settimana per proporgli il rinnovo, poi si guarderà attorno.

La nostra opinione: 4 milioni netti all’anno sono comunque tanti e per quanto sia lodevole il gesto di andare al ribasso, stiamo parlando di un giocatore per il quale al momento il nuovo mister Rino Gattuso non ha un piano preciso. Ribery probabilmente, se vuole giocare ancora titolare, farebbe bene a guardarsi davvero attorno per trovare un’altra sistemazione.

Calciomercato 2020-2021 Ribéry vuole solo la Fiorentina e sogna di fare il vice di Gattuso 01/06/2021 A 19:59