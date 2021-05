A segno nel match vinto 2-0 dal Manchester City sabato sul campo del Crystal Palace, Sergio Aguero continua a far parlare di sé in ottima mercato. Secondo i tabloid inglesi l'attaccante argentino, che a fine stagione lascerà i Citizens come da lui stesso annunciato pubblicamente, sarà oggetto di una vera e propria asta. In particolare, secondo lo Star on Sunday, su di lui ci sarebbe l'interesse di diversi club europei tra cui l'Inter. I nerazzurri, tuttavia, dovranno vincere la concorrenza di società del calibro di Barcellona, Chelsea, Tottenham ed Everton.

"Col PSG vorrei giocare, sono pronto"

Aguero, dal canto suo, si dice felice per il ritorno al gol che mancava dallo scorso 13 marzo e si candida per una maglia da titolare per la semifinale di ritorno di Champions League contro il PSG: "Sono sempre pronto, mi sento bene e ora aspetto soltanto l'occasione per poter scendere in campo. Vorrei giocare". E sulla decisione del club di dedicargli una statua: "Ho parlato con la società e mi hanno detto di questa possibilità. Io ho detto loro che non voglio nulla, non deve essere una mia decisione. Il mio lavoro è giocare e voglio farlo fine alla fine".

