Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve su… Milik (1)

Questa mattina è la Gazzetta dello Sport a dettare il mercato della Juventus di Pirlo. Ronaldo chiede un facilitatore, Paratici proverà ad accontentarlo portando Arek Milik a Torino; il polacco è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e per liberare spazio a roster probabilmente verrà sacrificato Paulo Dybala. Morata resterà secondo la Rosea.

Locatelli (2)

Paratici però deve accontentare anche Pirlo oltre che Ronaldo e dunque assicurargli quel “play” che tanto va chiedendo. Manuel Locatelli – pupillo di Pirlo da tempi non sospetti – è il profilo giusto nonché promesso sposo della Vecchia Signora. Prima però si deve lavorare in uscita ottenendo plusvalenza sul cartellino di Aaron Ramsey: non è una missione impossibile.

Gosens (3)

L’esterno di sinistra, altra casellina da riempire nell’intelaiatura che verrà. Il nome più gettonato è quello di Robin Gosens, prolifico laterale di sinistra dell’Atalanta di Gasperini. Tanti i nomi in uscita nella Juventus dalla cintola in giù: Chiellini (per ragioni d’età), Demiral e Alex Sandro sono tra i più papabili.

La nostra opinione: Restyling sacrosanto in casa Juventus, ma deve essere obbligatoriamente “mirato” perché non è tutto da rifare. Play, facilitatore ed esterno di sinistro sono ruoli in cui intervenire e la lista presentata dalla “Rosea” non è affatto male in questo senso. Work in progress.

