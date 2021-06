Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juve sogna Gabriel Jesus in prestito

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus ha un piano ambizioso per l'attacco che risponde al nome di Gabriel Jesus, 24enne brasiliano in forza al Manchester City di Guardiola. Siamo ancora ai contatti preliminari, ma l'idea dei bianconeri è piuttosto chiara: imbastire un trasferimento in prestito con la possibilità di riscattare per intero il cartellino del giocatore a lungo termine.

La nostra opinione. La punta centrale (non è un segreto) è una delle priorità per la nuova Juventus di Allegri. Il City è sulle tracce di Kane e Gabriel Jesus non sembra certo un punto fermo in questo momento: pista intrigante, di non semplice attuazione. E molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo.

L'esultanza di Gabriel Jesus Credit Foto Getty Images

Milan in pressing col Chelsea: vuole anche Ziyech

Asse caldissimo quello tra il Milan e Londra, sponda Chelsea. Oltre ad avere ormai definito il riscatto di Tomori i rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno messo gli occhi non solo su Giroud, ma anche su Hakim Ziyech: il 28enne attaccante marocchino, per il quale lo scorso anno i Blues sborsarono 40 milioni di euro per strapparlo all'Ajax, sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Il Milan spinge per il prestito. Sul giocatore c'è anche il Napoli.

La nostra opinione. Dal punto di vista tecnico l'operazione convince: Ziyech ha tecnica ed esperienza internazionale, e il suo approdo a Milanello consentirebbe a Pioli di disporre di una risorsa molto importante sulle corsie esterne. Più delicato il discorso economico: i costi sono insostenibili per il Milan e il Chelsea deve entrare nell'ottica di un prestito. Non sarà semplice, ma l'estate è lunga e il giocatore non sta certo vivendo una luna di miele a Londra. Ci sono margini.

Roma, prima offerta per Rui Patricio: 8 milioni

Alla ricerca di un portiere affidabile da mettere a disposizione di José Mourinho, la Roma ha deciso di mettere sul piatto un'offerta di circa 8 milioni per Rui Patricio, estremo difensore del Wolverhampton e della Nazionale portoghese. Il club inglese, secondo Sky, ne vuole almeno 12.

La nostra opinione. Giocatore di enorme esperienza, Rui Patricio è senza dubbio affidabile e offrirebbe garanzie a Mourinho. Non è più giovanissimo (ha 33 anni): la sensazione è che Roma e Wolverhampton si incontreranno a metà strada.

