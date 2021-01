Dopo il ko nel derby capitolino contro la Lazio, la Roma si butta a capofitto nel mercato alla ricerca di elementi per impreziosire la rosa e per centrare l'obiettivo minimo della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Secondo quanto riferisce Repubblica, il club giallorosso nella giornata di sabato incontrerà l’Atalanta per il Papu Gomez, ormai ai margini del progetto di Gian Piero Gasperini. Il presidente Friedkin e il neo-ds Pinto vorrebbero regalare l’argentino al tecnico Paulo Fonseca.