Nella sua prima conferenza stampa da nuovo presidente del Barcellona, Joan Laporta ha affrontato i temi scottanti che accompagneranno i tifosi blaugrana per tutta l’estate. Due i punti all’ordine del giorno: il rinnovo di Messi e il futuro di Koeman.

Laporta a Messi: "Farò di tutto per tenerti a Barcellona"

Il contratto di Messi è pronto, ma...

Calciomercato 2020-2021 Juve: Pirlo esonerato dopo una stagione, è ufficiale! UN' ORA FA

L'argentino sembra essersi messo il periodo da separato in casa alle spalle. Le dichiarazioni di Laporta di quest’oggi, fanno sperare in una permanenza. La trattativa c’è (e questo è già un buon segno), ma è ben lungi da una positiva conclusione.

Il nuovo contratto di Messi va bene, ma non c’è ancora nulla di fatto. Speriamo che il giocatore lo accetti, il nostro rapporto è ottimo. Messi ama il Barça, per forza vogliamo che continui con noi.”

Ci addentriamo dunque nel vivo della fase di distensione, ma l’ultima fatidica parola spetterà al giocatore.

Koeman, futuro incerto

Il presidente blaugrana glissa sulla situazione Koeman: “Al Barça non esistono stagioni di transizione. Come abbiamo detto al mister, valuteremo e poi commenteremo le decisioni per il futuro”. Poi prosegue: “abbiamo sempre agito con il massimo rispetto nei confronti di Koeman, mito di Wembley e professionista che sta facendo il suo lavoro. Valuteremo e lavoreremo per la prossima stagione. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana”.

Settimana prossima sarà decisiva

Dalla conferenza arrivano segnali forti, che intendono smuovere la recente cultura blaugrana dalle fondamenta. “Non possiamo continuare come negli ultimi anni, che si perde e non succede nulla. Nei miei anni da presidente, perdere avrà delle conseguenze”. Laporta ha promesso dei nuovi acquisti entro la fine della prossima settimana.

Messi, gol da favola: finta e sinistro nell'angolino

Calciomercato 2020-2021 Maignan si presenta: "Milan progetto ambizioso, Ibra è un amico" 4 ORE FA