Sembra ormai tutto apparecchiato per l'estensione contrattuale di Lautaro Martinez all'Inter di Antonio Conte dopo l'incontro odierno tra l'entourage dell'attaccante e dirigenza nerazzurra . L'argentino rinnoverà di un anno, fino al 2024 (e non fino al 2025) con un adeguamento dell'ingaggio e clausola di 111 milioni di euro. Che diventeranno 150 in caso di interessamento della Juventus .

Di fatto, si è trattato del terzo incontro tra agenti (con a capo Beto Yaqué) e direzione sportiva, in questa stagione, per discutere del prolungamento professionale del "Toro". Il primo a settembre, il secondo una settimana fa. Proprio qualche giorno fa, a margine della sfida dell'Inter contro l'Udinese, proprio Lautaro si era così espresso, ripercorrendo gli ultimi mesi e l'interessamento estivo del Barcellona: "Sono stati mesi impegnativi, vero, ma io amo questa squadra e vorrei tanto rimanere. Ora penso solo a giocare: per il contratto ci sono i miei agenti, Ci penseranno loro: una soluzione, in un modo o nell'altro, la si troverà".