È atteso già forse nella giornata di domenica, in casa Lazio, il "Sì" di Maurizio Sarri . Il, dopo la stagione di stop a seguito dell'esonero patito alla Juventus nell'estate 2020, si legherà ai biancocelesti per i prossimi due anni (con opzione per il terzo) e guadagnerà 3 milioni stagionali di base fissa con sostanziosi bonus legati ai risultati della squadra, che faranno lievitare la cifra intorno ai 4 milioni.