Continua il corteggiamento tra la Lazio e Maurizio Sarri, con l'ex tecnico della Juventus che prenderà il posto di Simone Inzaghi, volato all'Inter. Le parti sono ancora in trattativa, ma dopo un sondaggio interno alla squadra, tutti sono entusiasti di poter lavorare con l'allenatore toscano che in questi anni ha vinto un'Europa League con il Chelsea e uno Scudetto con la Juventus. L'altro nome che era stato fatto in società era quello di Sinisa Mihajlovic, ex giocatore dei biancocelesti, ma il tecnico serbo dovrebbe rimanere a Bologna dopo essere stato rassicurato dalla società sulle sue richieste per il mercato.

"Vediamo che succede” ha risposto Lotito ai colleghi del Messaggero, ma in queste ore è Tare che si sta muovendo per chiudere a breve l'accordo con Sarri. C'è già l'intesa a livello economico, con Sarri che andrebbe a guadagnare 4 milioni l'anno per tre stagioni più bonus. Ultimi dettagli da limare, i reali obiettivi che si pone la società e come gestire il mercato. Secondo il portale LaLazioSiamoNoi, uno dei primi nomi fatti dall'allenatore toscano sarebbe quello del difensore Hysaj che lascerà il Napoli a parametro zero. Un'altra panchina sta per avere il suo 'proprietario'.

