Simone Inzaghi-Lazio ancora insieme? Dopo mesi di trattative, si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di contratto dell'allenatore che è alla Lazio - versione tecnico appunto - dalla stagione 2015-2016 (arrivò ad aprile dopo l'esonero di Pioli). Per qualche momento sembrava addirittura difficile trovare un accordo, ma prima del derby c'è stato l'incontro tra Inzaghi e il duo Lotito-Tare a Formello a sbloccare il tutto. Dopo il 3-0 alla Roma , invece, l'ok definitivo con Simone Inzaghi che rinnoverà fino al 2024 con un ingaggio da 3 milioni l'anno più bonus (relativo alla qualificazione alla fase a gironi di Champions ).

Insomma, serviva una vittoria importante per mettere a tacere le voci, anche di chi voleva un accordo solo di 12 mesi tra le due parti, cosa che allontanava ovviamente Simone Inzaghi. Il tecnico dei biancocelesti, come detto, vedrà anche un ritocco del suo ingaggio visto che attualmente percepiva 2,4 milioni a stagione. Nei prossimi giorni potrebbe già arrivare l'ufficialità, a mercato aperto, con Inzaghi che vorrebbe qualcosa in più per la sua squadra.