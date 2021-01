Roma e terzino destro: il vero obiettivo è Montiel

Nonostante si rincorrano voci sul possibile acquisto del terzino destro del Lille, il turco classe 1997 Mehmet Çelik, il vero obiettivo della Roma, nello stesso ruolo sarebbe il coetaneo argentino Gonzalo Montiel, in scadenza a giugno col River Plate. Per portarlo subito in giallorosso, serve una cifra pari a 5 milioni. Lo riporta La Repubblica.

La nostra opinione: un acquisto certamente più economico rispetto al laterale turco del Lille (che di milioni ne vale almeno 20). Giocatore molto interessante, ma che - a differenza di Çelik - ancora da rodare nel calcio europeo, non essendosi mai spostato dal River, in cui è nato e cresciuto. Sul giocaore, anche Bologna e Lione.

Hysaj: "Al 51% non rinnoverà col Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'agente di Elseid Hysaj si è così espresso sulla situazione contrattuale del terzino albanese, in scadenza a giugno col Napoli: "Al 51% non rinnoverà. O, meglio, se il Napoli si presenterà, il giocatore sarà felice di proseguire in maglia azzurra. Ma al momento ciò non è avvenuto e stiamo valutando diverse offerte dall'estero".

La nostra opinione: è il gioco delle parti. Che, peraltro, Hysaj e il suo entourage hanno già più volte inscenato: stuzzicare il Napoli per intavolare proposte allettanti in sede di contratto. La sensazione, tuttavia, è che - questa volta - la lunga avventura dell'ex Empoli con la maglia dei partenopei, sia arrivata veramente al capolinea.

Su Malcuit piombano Fiorentina e Spezia

Secondo le indiscrezioni raccolte dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del terzino destro del Napoli Kevin Malcuit. Sul francese ci sarebbe anche la concorrenza dello Spezia.

La nostra opinione: appena due presenze, e da subentrato, contro Milan e Lazio per 33 minuti complessivi in campo. Troppo poco per l'ex Lilla e Saint-Etienne, che scalpita per tornare ad "arare" la fascia. L'ipotesi viola, sotto la guida esperta di Cesare Prandelli, potrebbe essere la migliore, per lui.

Hellas ambizioso: Lammers e Ljajic per l'attacco

Se l'Hellas Verona possiede solo certezze dalla cintola in giù, in attacco il club scaligero deve sistemare qualcosa. Secondo Sky Sport, il grande obiettivo sarebbe il centravanti olandese dell'Atalanta Sam Lammers (che arriverebbe in prestito). Il Corriere dello Sport, inoltre, accosta al club scaligero il nome dell'ex Fiorentina, Torino e Roma Adem Ljajic, in uscita dal Besiktas.

La nostra opinione: se Juric dovesse davvero trovare la "quadra" anche là davanti aggiungendo estro e gol alla solidità della squadra, allora ne vedremo veramente delle belle. Tradotto: un Verona da Europa..

Sampdoria: Ekdal rinnova

Albin Eldal in blucerchiato per un'altra stagione. Martin Klette, agente del centrocampista, ha dichiarato al portale svedese Expressen.se: "Il club ha esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2022, quindi Albin resterà alla Sampdoria per un altro anno":

La nostra opinione: perno irrinunciabile del centrocampo di Claudio Ranieri. Il capitano (in assenza di Quagliarella) merita questa soddisfazione, specie dopo essersi rivelato grande protagonista in questa prima parte di Serie A, con ben due reti realizzate (non proprio la sua specialità) contro Milan e Verona.

