Kouadio "Manu" Koné, centrocampista 19enne di talento del Tolosa e fortemente inseguito dal Milan, sarebbe a un passo dal trasferimento al Borussia Mönchengladbach. Accordo in fase di definizione tra il club francese e quello, così come tra il 'Gladbach e il giocatore, in procinto di accettare un contratto da 5 anni e mezzo. Lo riporta il portale transalpino "10Sport".