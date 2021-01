Alla ricerca di un quarto attaccante che possa aumentare la qualità delle rotazioni offensive, secondo 'Sportmediaset' l'Inter ha sondato il terreno anche per Felipe Caicedo, lo specialista dei gol nel finale . Il centravanti della Lazio è stato accostato con insistenza anche alla Fiorentina, a cui andrebbe la preferenza dei biancocelesti in caso di cessione.

Anche la Fiorentina si è aggiunta alla lista delle pretendenti, più o meno esplicite, per Alejandro Gomez. Secondo l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Rocco Commisso considera il Papu un sogno. E si farà sotto nel caso l'argentino, nei giorni conclusivi del mercato, non abbia ancora trovato una nuova squadra.

Non solo il Leeds, già sulle sue tracce la scorsa estate: dall'Inghilterra rimbalza la voce secondo cui anche il Liverpool sarebbe entrato nella corsa a Rodrigo De Paul, il grande pezzo pregiato dell'Udinese.

Secondo il 'Guardian', Mesut Özil sta parlando con il Fenerbahçe in vista di un possibile trasferimento a sei mesi dalla scadenza del proprio contratto. La MLS rappresenta un'altra opzione per l'ex trequartista del Real Madrid, che però preferirebbe andare a giocare in Turchia.