In giornata, gli agenti di Alex Cordaz (Gerry Piccolillo e Daniele Piraino) sono stati nella sede dell'Inter per discutere l'approdo del proprio assistito in nerazzurro come vice di Samir Handanovic. In realtà si tratta di un ritorno, dopo essere cresciuto nel vivaio del clib meneghino. Proprio grazie a ciò potrà essere inserito tra i "giocatori formati in casa" nella lista Champions. Contratto annuale a 150mila euro.