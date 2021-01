Stephan El Shaarawy continua a stazionare nel radar della Serie A. Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', il Faraone è l'oggetto del desiderio della Fiorentina per questa finestra di mercato. I viola sfidano la Roma , che a sua volta vorrebbe riportare il giocatore nella Capitale.

Il Milan non riesce a sbloccare l'operazione Simakan con lo Strasburgo e, secondo 'Telefoot', si tiene in serbo un'alternativa: Loic Badé, 20 anni, difensore centrale del Lens che gli scout rossoneri hanno seguito nelle ultime uscite.

Giro di attaccanti tra Francia, Spagna e Inghilterra. Islam Slimani lascia nuovamente il Leicester e fa ritorno in Ligue 1, questa volta al Lione. Martedì sono in programma le visite mediche. L'algerino rimpiazzerà Moussa Dembélé, destinato all'Atletico Madrid per prendere il posto di Diego Costa.