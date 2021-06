Juventus: Cuadrado rinnoverà fino al 2023

Secondo Il Corriere dello Sport, Juan Cuadrado sarebbe pronto a prolungare il proprio contratto con la Juventus. La scadenza, originariamente prevista il 30 giugno 2022, sarà protratta al 20 giugno 2023.

La nostra opinione: punto fermo di Allegri, Sarri, Pirlo e, ancora, di Massimiliano Allegri. La sua generosità sulla fascia è difficilmente riscontrabile in giro per l'Europa. Prolungamento di contratto più che giusto.

Fiorentina-Juventus, Serie A 2020-2021: un contrasto tra Juan Cuadrado e Cristian Kouamé (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Hysaj, l'agente: "Lazio? Aspettiamo fiduciosi"

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Certamente Elseid non rinnoverà col Napoli. Al momento stiamo valutando ogni situazione. Una chiamata di Sarri alla Lazio? Attendiamo fiduciosi".

La nostra opinione: l'agente di Hysaj, come gioco delle parti, esalta un ampio ventaglio di scelta per il suo assistito. Ma è chiaro, subito dopo l'annuncio di Sarri in casa biancoceleste, che sia come l'innamorato col telefono in mano pronto a rispondere al primo squillo della propria fidanzata. La Lazio, guidata dal suo mentore per eccellenza...

Elseid Hysaj, Napoli 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Torino, Sirigu se ne va: Montipò o Silvestri potenziali sostituti

Il ds del Torino Davide Vagnati ha comunicato a Salvatore Sirigu di essere finito sulla lista dei partenti. Per l'ex PSG, ipotesi Cagliari, Genoa e Juventus. La porta granata potrebbe essere difesa da Marco Silvestri, attuale portiere del Verona, su indicazione del nuovo tecnico Ivan Juric. Patron Urbano Cairo, tuttavia, sarebbe più propenso per il tesseramento dal Benevento del più economico Lorenzo Montipò.

La nostra opinione: Sirigu è stato un grande professionista in una stagione che avrebbe già dovututo vederlo al di fuori dei colori granata. A nostro avviso, però, Montipò non può considerarsi un sostituto alla sua altezza.

Salvatore Sirigu, Torino 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Eurosport

Serie B, Crotone: primo giorno da nuovo mister per Modesto

Il neoretrocesso in Serie B Crotone ha scelto Francesco Modesto (crotonese doc) come nuovo tecnico per cercare il ritorno immediato nel massimo campionato italiano. Nell'ultima stagione, l'ex ala di Reggina e Parma (e degli ionici tra il 2014 e il 2016) ha ottenuto, a sorpresa, un quarto posto con la Pro Vercelli, nel girone A di Serie C, portandola fino alla fase nazionale dei playoff. In giornata, Modesto ha visitato le strutture di allenamento insieme al presidente Gianni Vrenna.

La nostra opinione: alla Pro Vercelli si è presentato con un 3-4-3 sbarazzino lottando a lunghi tratti per il primo posto con una squadra il cui obiettivo dichiarato ad inizio stagione era quello del 10° posto, il primo utile - dal basso - per poter accedere ai playoff. Il suo calcio-champagne continuerà a far parlare di sé.

Francesco Modesto, allenatore della Pro Vercelli 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Paolo Montero vicino alla panchina del San Lorenzo

Dopo l'esperienza in Serie C con la Sambenedettese, condita da innumerevoli problemi societari, l'ex Juventus e Atalanta Paolo Montero sarebbe a un passo dalla panchina del San Lorenzo in argentina, dove l'uruguaiano ha militato da giocatore nella stagione 2005-2006. Lo riporta il quotidiano argentino "Olé".

La nostra opinione: la sua "garra" potrebbe essere certamente più adeguata alla guida di un focoso club argentino rispetto alla nostra Serie C, per quanto "calda" sia anche la piazza di San benedetto del Tronto, che ha dovuto sobirsi l'onta dell'ennesima dirigenza di avventurieri di cui è piena zeppa la terza serie...

Paolo Montero, allenatore della Sambenedettese 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

