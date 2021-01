Genoa scatenato: Strootman, Piatek, Onguéné...

Il centrocampista olandese ex Roma Kevin Strootman è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo. Colpaccio del Genoa, che se lo assicura in prestito secco dal Marsiglia fino al termine della stagione.

Calciomercato 2020-2021 Maldini: "Infortunio Simakan? Il Milan è ancora interessato" UN' ORA FA

La nostra opinione: ricapitoliamo perché, come sempre, il Genoa si conferma tra le squadra più "irrequiete" del mercato invernale. Quello di Strootman, finito ai margini al Marsiglia nel progetto tattico di Andrés Villas Boas, è certamente un rinforzo extra lusso. E chissà che - in sostituzione di Gianluca Scamacca diretto alla Juve - anche Krzysztof Piatek, in predicato di tornare (in prestito dall'Hertha Berlino con diritto di riscatto), non ritrovi il suo fluido magico sottoporta proprio ricominciando a indossare la maglia rossoblù... Appare invece allontanarsi, in difesa, l'ipotesi di un altro "romantico" ritorno, quello di Sokratis Papastathopoulos, che dall'Arsenal si accaserà molto probabilmente al Betis Siviglia. Al suo posto, Ballardini si consolerà con Jérôme Onguéné, centrale franco-camerunense classe 1997 del Red Bull Salisburgo.

Real Madrid: Jovic verso il ritorno all'Eintracht Francoforte

La notizia è stata lanciata in Spagna dal giornalista José Félix Diaz e ribattuta in Italia dall'esperto di mercato Fabrizio Romano di Sky Sport: Luka Jovic sarebbe a un passo dal rientro all'Eintracht Francoforte. L'attaccante farebbe ritorno alla "casa madre" in prestito secco dal Real Madrid fino al termine della stagione.

La nostra opinione: mai ambientatosi al Real, anzi, totalmente fuori contesto, rispedirlo nella sua "comfort zone" può essere il metodo migliore per fargli recuperare valore sul mercato, vendendolo poi al giusto prezzo nella sessione estiva.

Luka Jovic steht kurz vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt Credit Foto Getty Images

Fiorentina: Commisso chiamerà Lotito per Caicedo

La Fiorentina non molla l'idea di poter accogliere in viola Felipe Caicedo. Secondo il Corriere della Sera, infatti, il presidente Rocco Commisso chiamerà il collega biancoceleste Claudio Lotito per ottenere uno "sconto" sui 10 milioni richiesti "di listino" per l'attaccante ecuadoriano.

La nostra opinione: tante, tantissime pretendenti per Caicedo. La Fiorentina, con la sua potenza là davanti, potrebbe davvero fare il tanto agognato salto di qualità. Ma il discorso resta il medesimo di sempre: con chi lo sostituirebbe la Lazio stessa? Impossibile, a gennaio, trovare di meglio...

Felipe Caicedo, Lazio, Champions League, Getty Images Credit Foto Getty Images

Bastoni-Inter: si va verso il 2025

Alessandro Bastoni verso il rinnovo con l'Inter. Primo incontro tra dirigenza nerazzurra ed entourage del giocatore. I nerazzurri hanno allontanato ogni possibile voce di cessione riguardante il giovane difensore già approdato nella Nazionale di Roberto Mancini. Poste le basi per un prolungamento fino al 2025. Lo riporta Tuttosport.

La nostra opinione: giusto programmare il futuro su solide basi. Quelle dei giovani di grandissima qualità, in grado di garantire prospettive più che rosee. Bastoni è un elemento troppo prezioso, in questo senso.

Roma-Inter, Serie A 2020-2021: Alessandro Bastoni (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Dopo Maicon, anche Tissone in Serie D: giocherà al Taranto

Dopo Maicon - tra gli eroi del Triplete dell'Inter nel 2010 - approdato al Sona, un altro ex Serie A scende in D, ovvero l'ex Sampdoria e Atalanta Fernando Tissona. Ecco il comunicato del club rossoblù, che punta al ritorno tra i professionisti: "Taranto F.C. comunica di aver trovato l’accordo con il centrocampista Fernando Tissone, nell’ultima stagione al Clube Deportivo Nacional, squadra con cui ha vinto la Coppa di Portogallo contro lo Sporting di Lisbona. Il centrocampista italo-argentino vanta una carriera in Serie A con le maglie di Sampdoria, Udinese ed Atalanta dove ha collezionato 162 presenze tra campionato e Coppa Italia, 7 goal e 14 assist. Tissone, in attesa della formalizzazione del transfer, è già in campo con i nuovi compagni nella seduta odierna".

La nostra opinione: ex di Udinese, Sampdoria, Atalanta: un autentico coup de théâtre del ds Francesco Montervino. Una piazza caldissima come Taranto merita di tornare ai livelli più alti del calcio italiano.

Milan: idea Tomori, Donnarumma verso il rinnovo

Calciomercato 2020-2021 Genoa, che colpo: in arrivo l'ex Roma Strootman 08/01/2021 A 22:23