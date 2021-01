" Soualiho Meïté non era a disposizione perché era in partenza ". Così l'allenatore del Torino Marco Giampaolo subito dopo la sfida di Coppa Italia contro il Milan . E il centrocampista granata , secondo le indiscrezioni di Tuttomercatoweb , sarebbe proprio un passo dal trasferimento alla corte di Stefano Pioli . La formula sarebbe quella del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 7.

Semaforo rosso, al momento, per Amdrea Pinamonti al Benevento. Antonio Conte, infatti, vuole trattenerlo all'Inter dal momento che, come sembra, l'Inter non farà operazioni di mercato in entrata da qui al 1° febbraio. Che sia il gioco delle parti o meno, il Benevento, convintamente a caccia di un attaccante, si sta tutelando: il nome in alternativa è quello di Leonardo Pavoletti, che però piace anche alla Fiorentina. Lo riporta Sportmediaset.