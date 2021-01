Papu Gomez, ci prova anche il Fenerbahce

Dopo il Galatasaray spunta anche il Fenerbahce sulle tracce di Alejandro Gomez. Secondo quanto riportato da TRT Sport il club turco ha contattato l'Atalanta per chiedere informazioni sul Papu, mettendo sul piatto circa 5 milioni di euro. Più alta però la richiesta della Dea, che tiene comunque in considerazione i turchi: preferirebbe infatti vendere il Papu all'estero piuttosto che in Italia.

La nostra opinione. Cifra ancora troppo bassa e destinazione non troppo gradita a Gomez. Difficile che questa pista possa concretizzarsi. A meno che in Turchia non vogliano davvero offrire grandi denari in busta paga all’argentino. Ma la situazione economica non è più quella di qualche anno fa.

Alejandro Gomez (Atalanta) durante il match con il Cagliari Credit Foto Getty Images

Cagliari, si avvicina Sabelli

Il Cagliari si avvicina a Sabelli del Brescia con un incontro previsto tra i due club per provare a definire l'accordo. Empoli e Parma hanno provato a inserirsi ma il terzino destro sembra ormai indirizzato verso la Sardegna. Il suo arrivo potrebbe dare il via libera alla cessione di Faragò per il quale è in piedi una trattativa che potrebbe portare ad uno scambio con Calabresi in uscita dal Bologna.

La nostra opinione. Nonostante la retrocessione del Brescia lo scorso anno Sabelli era stato uno dei migliori delle Rondinelle e aveva giocato praticamente sempre da titolare. Può essere un colpo importante per Di Francesco, anche se in rosa i sardi iniziano a essere tanti.

Jeremie Boga a duello con Stefano Sabelli Credit Foto Getty Images

Jovic torna all’Eintracht Francoforte

Con un comunicato apparso sul sito del Real Madrid e poi con l’ufficialità sui social dell’Eintracht si è concluso il passaggio di Luka Jovic a Francoforte. Il suo è un prestito fino a fine stagione. Si tratta di un ritorno.

La nostra opinione. Jovic non è esploso a Madrid dove sui giornali è finito per tutto tranne che le sue prestazioni in campo. Gli è stato dato però anche poco spazio. A Francoforte può tornare a dimostrare il suo valore. Due anni fa fu impressionante nella corsa in Europa League terminata solo in semifinale ai rigori contro il Chelsea di Sarri.

Occhio Milan, il Lipsia su Simakan

Secondo quanto riferito da Sky Germania, Mohamed Simakan, giocatore a lungo accostato al Milan fino al recente infortunio, ha accettato la corte del Lipsia. Il club tedesco non ha ancora raggiunto l'accordo con lo Strasburgo, ma il difensore francese è stato convinto e vuole giocare in Bundseliga.

La nostra opinione. Se così davvero dovesse essere, buon per il Milan. I rossoneri hanno bisogno di gente forte e convinta di sposare il progetto. Se il difensore ritiene che abbia più chance al Lipsia, meglio non forza una pedina contro la sua voglia.

Simakan - Lorient-Racing Strasbourg - Ligue 1 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Schone torna all’Ajax?

Nei giorni scorsi la risoluzione col Genoa, quindi le tante offerte arrivate sul tavolo di Lasse Schone. L'obiettivo di Schone è quello di tornare ad essere protagonista sul campo anche in vista degli Europei ed in attesa della chiamata giusta il giocatore è momentaneamente tornato ad Amsterdam dove si allena con l'Ajax. Una cortesia da parte dell'ex club per tenersi in forma, ma rumors dicono potrebbe arrivare la firma con loro

La nostra opinione. Potrebbe essere una buona soluzione. Tornare in un club che lo ha amato, dove ha fatto vedere le cose migliori e che lo conosce.

Meite-Milan, è fatta. Il Marsiglia ci prova per Milik

