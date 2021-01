Giornata decisiva in casa Torino. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, si attende con ansia l'arrivi del sostituito ex Genoa Davide Nicola, molto apprezzato dalla tifoseria. Con lui, sempre dal Grifone (ma in qualità di svincolato), potrebbe arrivare il centrocampista danese ex Ajax Lasse Schöne. Lo riporta Sportmediaset.