Non solo Andrea Conti dal Milan come rinforzo per il Parma. Il club ducale prepara altri corpi, nei vari reparti: in difesa, salta Benatia, dato che l'Al-Duhail deve giocare il Mondiale per Club e non vuole privarsene. Federico Fazio della Roma è l'alternativa in difesa. A centrocampo, Jean-Clair Todibo del Benfica (in prestito dal Barcellona) e, per la trequarti, Fraco Vazquez del Siviglia (nella foto di copertina). E in attacco? Il Parma avrebbe appena effettuato un sondaggio col Wolverhampton per Patrick Cutrone, tornato a gennaio a Wolves dopo l'infruttuosa esperienza con la Fiorentina. I ducali lo starebbero valutando, insieme a Kevin Lasagna dell'Udinese, in caso di partenza di un attaccante. Gervinho su tutti.