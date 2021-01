Preso Andrea Conti dal Milan, il Parma pensa ora a come rafforzare il comparto centrale della retroguardia. Sfumato Mehdi Benatia (che resta all'Al-Duhail per disputare il Mondiale per Club) e con Federico Fazio non facile da prelevare dalla Roma, spunta il nome di Daniele Rugani, che - complice un lungo periodo infortunato - non ha certo brillato tra le fila del Rennes, in prestito dalla Juventus. Lo riporta Sportmediaset.