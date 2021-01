Secondo 'Sky Sports UK', c'è la fila per assicurarsi lo svincolato Diego Costa : l'attaccante spagnolo di origini brasiliane ha avuto contatti con un paio di club turchi, ovvero Galatasaray e Trabzonspor, ma anche con squadre di Arabia Saudita e Qatar. Al momento, però, nessun accordo.

La Lazio, ritrovatasi senza Luiz Felipe e con Vavro in uscita anche dopo il mancato passaggio al Genoa, è alla ricerca di un nuovo difensore. E assieme ai nomi di Sokratis Papastathopoulos e di Daniele Rugani è spuntato anche quello di Nikola Maksimovic. Secondo 'Repubblica', il serbo del Napoli piace molto a Inzaghi.

Secondo Alfredo Pedullà, per la difesa il Parma ha virato le proprie attenzioni su Federico Fazio. I gialloblù sono in pole per il centrale argentino della Roma, tanto che dopo il weekend è prevista un'accelerata.