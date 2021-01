Milan, altra idea per la difesa: Lisandro Martinez dell'Ajax

Secondo Tyc Sports, il Milan avrebbe ulteriori idee per rinforzare il reparto difensivo. Il nome nuovo è quello dell'argentino classe 1998 Lisandro Martinez dell'Ajax. I Lancieri, che l'hanno acquistato nell'estate 2019 per 7 milioni da euro Defensa y Justicia e che ora ne chiedono tra i 20 e i 30, non vorrebbero privarsene in questa sessione di mercato. L'operazione, quindi, potrebbe essere rinviata a giugno.

La nostra opinione: giocatore già apprezzato nel corso della doppia sfida Champions contro l'Atalanta. Centrale grintoso e con ottimo senso della poizione. Adattabile anche sugli esterni e perfino davanti al reparto di retroguardia, in qualità di mediano. Insomma, un profilo perfetto per la nuova filosofia calcistica rossonera.

Lisandro Martinez, recrue de l'Ajax venue d'Amérique Latine qui tarde à s'imposer Credit Foto Getty Images

Asamoah è ormai del Cagliari

E' ormai fatta per l'affare Cagliari-Kwadwo Asamoah. Il laterale sinistro ghanese ex di Juventus e Inter, arriverà alla corte di Eusebio Di Francesco in qualità di svincolato ed è atteso proprio in queste ore in Sardegna per le visite mediche. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: quantità e qualità lungo l'out mancino, in cui l'ellenico Charalampos Lykogiannis si è dimostrato oggettivamente troppo discontinuo.

Kwadwo Asamoah, allenamento con l'Inter, settembre 2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Udinese Llorente e Cutrone

Secondo Sky Sport, l'approdo di Fernando Llorente all'Udinese, è slittata di qualche ora. L'agente dell'attaccante deve risolvere qualche pendenza di troppo con il contratto in essere col Napoli. L'operazione dovrebbe essere ufficializzata, comunque, nella giornata di domani (martedì 26 gennaio).

Verona-Napoli, Serie A 2020-2021: Fernando Llorente (Napoli) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La nostra opinione: in attesa di mettere sotto contratto Fernando Llorente, l'Udinese - là davanti - sarebbe a un passo anche da Patrick Cutrone. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, i friulani avrebbero superato - proprio in queste ore - la concorrenza del Parma. Ora si attende solamente il via libera del Wolverhampton.

Wolverhampton Wanderers-Everton, Premier League 2020-2021: Patrick Cutrone (Wolves) Credit Foto Getty Images

Depaoli per il Benevento

Sfumato lo statunitense Bryan Reynolds, che sarebbe arrivato dal Dallas attravero alla Juventus (beffata però all'ultimo dalla Roma, il Benevento si appresta ad accogliere il nuovo terzino destro: si tratta di Fabio De Paoli, in arrivo dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Nella prima parte della stagione, Depaoli ha militato nell'Atalanta. Tuttavia, giunto per sostituire l'infortunato Piccini (tornato nel frattempo a Valencia), non ha trovato spazio nell'organico di mister Gian Piero Gasperini. Lo riferisce il portale gianlucadimarzio.com.

La nostra opinione: a nostro avviso, un profilo perfetto per Filippo Inzaghi. In grado di incastrarsi alla perfezioni nei meccanismi già ben oliati di un Benevento che, nonostante la vittoria mancata di un soffio, ha dimostrato ottime qualità anche nell'ultimo match contro il Torino.

Napoli-Atalanta, Serie A 2020-2021: Fabio Depaoli (Atalanta) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Verona: Danzi in prestito all'Ascoli

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad Ascoli Calcio 1898 FC – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021 – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Danzi, 21enne centrocampista di San Martino Buon Albergo, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Verona per poi approdare in Prima Squadra, dove ha collezionato complessivamente 21 presenze in campionato, di cui 13 in Serie B (con un gol) e 8 in Serie A (2 nella corrente stagione). Hellas Verona FC augura ad Andrea Danzi una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni con la formazione marchigiana".

La nostra opinione: un paio di apparizioni in campionato a inizio stagione, quando il Verona era alle prese con diverse assenze. Ora avrà modo di maturare in Serie B all'Ascoli, in cui però la situazione non è semplicissima, col Picchio ancorato all'ultimo posto di graduatoria.

