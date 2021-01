Dopo l'arrivo dell'attaccante russo Aleksandr Kokorin , la Fiorentina ha ormai chiuso col Napoli per l'approdo in viola del terzino destro francese del Napoli Kévin Malcuit. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Mercoledì 27 gennaio le visite mediche.

Colpaccio in attacco per il Benevento. Il nuovo attaccante a disposizione di Filippo Inzaghi non sarà Leonardo Pavoletti, bensì il centravanti argentino del CSKA Mosca Adolfo Gaich, classe 1999. Secondo Tuttomercatoweb, il giocatore sarebbe atteso in Italia per le visite mediche. La formula di tesseramento dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.