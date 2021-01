Continua il casting del Milan per il vice-Hernandez lungo la fascia sinistra, che chiuderebbe il mercato di invernale dei rossoneri dopo i colpi Meïté, Mandzukic e Tomori. Dopo il "No" di Junior Firpo del Barcellona e un Achraf Lazaar del Newcastle che non convince, attualmente il nome caldo è quello dell'uruguaiano del Palmeiras Matias Viña, classe 1997. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.