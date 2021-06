As", che intravede per i centravanti polacco un futuro al Bayern Monaco. Ovviamente, il grandissimo scoglio è rappresentato dal Bayern stesso, che non si vuole privare della propria stella. Per la quale, comunque, c'è la fila con Manchester United, City, PSG e Chelsea. Robert Lewandowski a caccia di una nuova sfida e di nuovi stimoli dopo sette stagioni al Bayern Monaco. A dichiararlo, la testata spagnola ", che intravede per i centravanti polacco un futuro al Bayern Monaco. Ovviamente, il grandissimo scoglio è rappresentato dal Bayern stesso, che non si vuole privare della propria stella. Per la quale, comunque, c'è la fila con Manchester United, City, PSG e Chelsea.

Robert Lewandowski con la maglia della nazionale polacca Credit Foto Getty Images

"Lewa resterà con noi" parola di patron Hainer

A rispondere a strettissimo giro di posta alla voce di mercato, direttamente il presidente del Bayern Herbert Hainer: "Robert è il migliore attaccante al mondo e possiede ancora due anni di contratto: per noi è una vera e propria manna dal cielo. E' arrivato a 277 gol e, con un ulteriore rinnovo potrebbe tranquillamente arrivare a battere il record di Gerd Müller, a quota 365".

Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

Tanti club indebitati: ma come fanno a spendere ancora così tanto?

Hainer non ha, infine, risparmiato alcune stoccate a certi top club: "Non capisco come possano pensare di spendere così tanto pur essendo invischiati in una gravissima situazione debitoria. E poi, in tempi di pandemia... Per ora abbiamo visto solo la punta dell'iceberg di questa crisi economica, ma il calcio è a una situazione di collasso e tra un anno ci si troverà a fare conti davvero amari. Il Bayern? Upamecano e Richards a parte, non faremo particolari ritocchi. Sono di rientro 7 ottimi giocatori dai prestiti e il mix è quello giusto. Non vedo l'ora di vedere mister Nagelsmann in azione: è giovane ma con grandissime idee".

