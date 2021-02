Il teorico piano A era lui. Ma Mohamed Simakan al Milan non è mai arrivato, lasciando spazio a un Tomori che, peraltro, si è ben comportato nelle sue prime uscite da rossonero . Ma il giovane centrale dello Strasburgo, 20 anni, ha trovato lo stesso una nuova e prestigiosa destinazione: il Lipsia . Dove approderà non subito, ma alla conclusione dell'attuale stagione.

L'accordo tra i tedeschi e i francesi è stato trovato oggi: 15 milioni di euro , secondo 'RMC Sport', a cui andranno aggiunti dei bonus. Una cifra che, tutto sommato, collima con quella chiesta al Milan nelle scorse settimane . Il club della Red Bull ha apparecchiato l'intesa con lo Strasburgo nei giorni scorsi e oggi l'ha definitivamente raggiunta. Simakan, che dovrà rimanere ai box fino a inizio marzo a causa di un infortunio a un ginocchio e che deve ancora effettuare le visite mediche, concluderà come detto la stagione in Ligue 1. E poi, a luglio, riempirà le valigie con destinazione Bundesliga.

Il Lipsia, insomma, conferma la propria attitudine alla pesca dei giovani talenti europei. Elementi giovani, talentuosi e dal prezzo tutto sommato abbordabile, ma potenzialmente duplicabile o triplicabile nel breve periodo. Elementi come Dani Olmo e Dominik Szoboszlai, ironia della sorte accostati allo stesso modo al Milan. Proprio come Simakan, per il quale i rossoneri sono arrivati vicini all'intesa sia a ottobre che a gennaio. Senza mai concretizzare il proprio interesse. E ancora una volta il Lipsia ne ha approfittato.