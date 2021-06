Ore 17.30: UFFICIALE - Di Francesco rescinde col Cagliari, c'è il Verona

Esonerato a metà stagione e sostituito con Leonardo Semplici, Eusebio Di Francesco ha risolto consensualmente il suo contratto col Cagliari. Di seguito, il comunicato ufficiale della società sarda: "Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Eusebio Di Francesco e i componenti del suo staff Francesco Calzona, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Gianmaria Palumbo per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Il Club augura al Mister e ai suoi collaboratori le migliori soddisfazioni per il continuo della carriera professionale". Per Di Francesco, sarebbe pronta la panchina dell'Hellas Verona.

Ore 17: Barcellona-Depay, pronto un triennale

L'attaccante olandese del Lione, in scadenza di contratto Memphis Depay sarebbe a un passo dal Barcellona. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, i blaugrana avrebbero pronto un triennale. Nulla da fare per la Juventus, fortemente interessata al giocatore.

Ore 16.30: Donnarumma, il mercato si complica

Ore 16: Inter, assalto a Lautaro dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid andrà all'assalto di Lautaro Martinez. Ne è convinta la testata spagnola "As", secondo cui l'allenatore Diego Pablo Simeone, si sarebbe fatto promettere dalla dirigenza dei Colchoneros, in cambio del suo rinnovo in panchina, di fare di tutto per portare il "Toro" al "Wanda Metropolitano" già quest'estate. Sull'attaccante argentino, comunque, resta vigile anche il Real del nuovo tecnico Carlo Ancelotti.

Ore 15.30: Szczesny: "Resto alla Juventus al 100%"

Parlando al portale polacco meczyki.pl, il portiere Wojciech Szczesny ha fatto intere di non voler restare, senza discussioni il numero uno di casa Juventus: "Ho parlato col club - ha detto - che mi ha garantito di contare su di me e di non volermi assolutamente vende. Sicuro al 100%. Allegri? Abbiamo lavorato molto bene in passato, in più, mi ha sempre guardato come essere umano, prima che come calciatore. Pirlo? Non so dove andrà ad allenare, ma posso sottoscrivere che il suo operato alla Juve sia stato assai prezioso".

Ore 14.47 - Napoli, il Barça vuole Fabian Ruiz e offre Pjanic o Firpo

Secondo Catalunya Radio, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul talentuoso centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Sul piatto, il club catalano avrebbe offerto uno tra Miralem Pjanic (tra gli obiettivi "di ritorno" in casa Juventus) e il laterale Junior Firpo, che nel calciomercato invernale era stato a un passo dal trasferimento al Milan. Tutto questo, per abbassare il costo della richiesta economica del patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Ore - 14.30 - Juventus: Paratici chiama Bonucci e Kulusevski al Tottenham

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, su Leonardo Bonucci e Dejan Kulusevski suonerebbero sirene inglesi. Nonostante l'avventura di Fabio Paratici al Tottenham non sia ancora ufficialmente iniziata, l'ex ds della Juventus avrebbe fatto i nomi del difensore della Nazionale e dello svedese ex Parma alla dirigenza di patron Levi. Il primo, sembra arrivato a fine corsa coi bianconeri, lo svedese classe 2000, invece, arrivato con l'etichetta del fuoriclasse in erba, non ha reso completamente secondo le aspettative.

Ore 14 - Lazio-Sarri: attesa per firma e annuncio

In casa Lazio potrebbe essere finalmente il Sarry Day. L'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus potrebbe infatti firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste per i prossimi 2 anni con ingaggio di 3 milioni bonus esclusi. Dopo un weekend di contatti e ulteriori riflessioni, sarebbe stato definito anche lo staff che supporterà il tecnico. A Formello sembra davvero essere scattato il conto alla rovescia per la firma e per l'annuncio ufficiale.

