Ore 14.46 - PSG, Mbappé: "Bayern Monaco? Mai dire mai"

Intervistato dalla Bild, il talentuoso attaccante del PSG Kylian Mbappé, ha rivelato un retroscena relativa a una conversazione col compagno di nazionale Lucas Hernandez: "Lucas mi ha detto che avrei dovuto venire al Bayern Monaco. Per ora sto bene al PSG ma, nella vita, mai dire mai".

Ore 14.30 - Milan: Brahim Diaz può tornare in prestito

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, rientrato al Manchester City dal prestito "secco", il trequartista spagnolo Brahim Diaz può tornale al Milan sempre a titolo temporaneo ma con opzione di riscatto fino al termine della stagione. Con ogni probabilità, l'operazione andrà a buon fine.

Ore 14 - Juventus: Allegri punta tutto su Locatelli

Secondo Goal.com, pronta "l'offensiva" della Juventus per arrivare al centrocampista 23enne del Sassuolo Manuel Locatelli. Mister Massimiliano Allegri avrebbe manifestato la forte intenzione di averlo in bianconero anche se, almeno per ora, il Sasuolo non accetterà contrompartite tecniche, volendosi concentrare solo sull'offerta economica. Che, secondo le prime voci, dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro.

