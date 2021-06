Il calciomercato entra nel vivo : la sessione estiva, in vista della stagione 2021-22, si svolgerà ufficialmente dall'1 luglio al 31 agosto 2021: due mesi intensi e frenetici durante i quali le squadre avranno la possibilità di rinforzarsi con acquisti, cessioni e prestiti. Segui in diretta con noi le trattative, le notizie, le indiscrezioni e le ufficialità delle 20 squadre di Serie A e dei top club di Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Ogni giorno su questa pagina avrai una panoramica completa dei più importanti colpi di mercato e di tutte le operazioni in dirittura d'arrivo, con aggiornamenti in diretta minuto per minuto. Benvenuti da parte di Stefano Fonsato, si parte.

Ore 15.27 - Juventus, casting per il secondo portiere: idea Mirante

La Juventus cerca un sostituto di Gianluigi Buffon come secondo portiere. L'idea più accreditata, come riportato da Tuttomercatoweb, porterebbe ad Antonio Mirante, in uscita dalla Roma. La scelta porterebbe un vantaggio non da poco: essendo cresciuto nelle giovanili bianconere, il portiere potrebbe essere inserito tra i "giocatori formati in casa" nella lista Champions. Esattamente lo stesso escamotage adottato in questi giorni dall'Inter con il tesseramento (ancora da uficializzare) dell'ex Crotone Alex Cordaz, cresciuto nelle giovanili nerazzurre.

Ore 15.15 - Udinese, altri due anni per mister Gotti

Carte sistemate per il rinnovo del tecnico Luca Gotti sulla panchina dell'Udinese. L'ex assistente di Maurizio Sarri al Chelsea firmerà per altri due anni. Manca solo l'annuncio ufficiale.

Ore 15.06 - Wolverhampton: è Bruno Lage il nuovo allenatore

Il Wolverhampron continua nella sua guida portoghese. A prendere il posto di Nuno Espirito Santo, sarà infatti Bruno Lage, ex tecnico del Benfica. E' ufficiale.

Ore 15 - Locatelli strizza l'occhio alla Juve: "Ho già parlato col Sassuolo"

Dal ritiro della Nazionale, il centrocampista Manuel Locatelli è intervenuto sulla sua posizione di mercato, che lo vede particolarmente vicino alla Juventus: "Ho già parlato con la società e con Carnevali: sappiamo cosa fare. In ogni caso deciderò dopo gli Europei", ha detto. Al momento, il club neroverde non vuole contropartite tecniche e, per l'ex Milan, chiede 40 milioni di euro.

Ore 14.45 - Serie B, Brescia: Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore

Ore 14.30 - Barcellona, venerdì l'annuncio di Depay

Sarà venerdì 11 giugno l'annuncio ufficiale dell'attaccante Memphis Depay al Barcellona. L'olandese, i scadenza di contratto col Lione, si è accordato per tre anni con il club blaugrana. Lo riporta il quotidiano catalano "Sport".

Ore 14 - Inter, 60 milioni dal Chelsea per Hakimi

Non solo PSG. Su Achraf Hakimi c'è il forte interesse anche dei campioni d'Europa del Chelsea. I Blues sarebbero disposti a offrire 60 milioni, ma il club nerazzurro non è disposto a scendere sotto i 75-80. Lo riporta Sportmediaset.

Ci sarà un occhio di riguardo, naturalmente, per le squadre che prenderanno il via alla Serie A 2021-22 , in programma a partire dal prossimo 22 agosto: potrai seguire tutti i movimenti di mercato di Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Torino e di tutti gli altri club del nostro campionato. Chiusa la sessione estiva, ci sarà modo di ritoccare ulteriormente le rose durante la finestra invernale, le cui date sono già state fissate: il mercato di riparazione si terrà infatti dal 3 al 31 gennaio 2022.

Da Donnarumma a Lukaku: la Top 11 del campionato

