In un intervento su Calciomercato.com il presidente della Lazio Claudio Lotito ha espresso tutta la sua amarezza per il repentino dietrofront di Simone Inzaghi materializzatosi in queste ultime ore. Dopo un incontro a Formello, la firma sul rinnovo triennale sembrava ormai scontata. "Mi ha detto che ci ha dormito su e ha maturato questa convinzione. Ieri siamo stati sette ore insieme, abbiamo trovato l’accordo. Ci siamo anche dati la mano”.

L'inversione di rotta

“Sono deluso sul piano personale. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina. Il contratto era pronto, io lo avevo firmato. Lui doveva raggiungere il segretario Calveri per sottoscriverlo e invece non si è mai presentato”. Poi nel giro di 24 ore, il ribaltone di Milano ha costretto Inzaghi ad una pausa di riflessione. Ieri (27 maggio) la Lazio ha dato conferma della clamorosa retromarcia, con il tecnico laziale diretto a Milano (sponda nerazzurra), dopo l’addio di Conte. Lotito sembra non aver ancora metabolizzato il due di picche dall’allenatore piacentino:

Il retroscena dell'ultimo colloquio

Inzaghi lascia la panchina biancoceleste dopo 5 anni vincenti, con due Supercoppe e una Coppa Italia in bacheca. La telefonata nerazzurra ha di certo infiammato le sue ambizioni per esprimere il suo calcio ai più alti livelli, abbandonando la causa biancoceleste.

"Mi ha raccontato che non aveva più stimoli, che non sarebbe stato in grado di dare la carica giusta ai calciatori. Quando una persona ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Certo, se me l’avesse detto la sera precedente non avrei fatto preparare l'accordo da firmare”.

Per Inzaghi pronto un contratto da più di 4 milioni annui. Per Lotito e la Lazio si apre un bivio cruciale: ricostruire da zero o ripartire dalle certezze.

